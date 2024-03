«Kutsusime kokku nende omavalitsuste esindajad, keda liini tulek kõige enam puudutab, et arutada, kuidas ühises koostöös see liin käima saada ja mida erinevatel piirkondadel sellest võita on. Kohtumine näitas, et liini vastu on suur huvi ja valmidus teha ka turundusalast koostööd, et liin aktiivselt kasutusele võetaks,» lisas Klaas.