Politsei kuulab Valga põhikooli vägivallajuhtumi asjus tunnistajaid üle

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Valdo Gerassimov lausus, et koolis tüdrukut löönud noormees peeti kahtlustatavana kinni, kuulati üle ning vabastati kinnipidamisasutusest pärast kahtlustatavana ülekuulamist. «Töötame koos politseiga, et kõik asjaolud välja selgitada, sealhulgas kuulame üle noored, kes juhtunut pealt nägid või selles osalesid. Kriminaalmenetlus on alles algusjärgus ning menetluse asjaosalised on alaealised, mistõttu võib enneaegne info avaldamine takistada tõe väljaselgitamist. Seetõttu ei pea prokuratuur hetkel võimalikuks täiendavat teavet avalikkusega jagada,» sõnas prokurör.

Gerassimov lisas, et prokuratuuril on noortega tegelemiseks mitmeid meetmeid. Eelkõige on kriminaalmenetluse eesmärk anda seadust rikkunud noorele signaal, et tema tegu ei ole ühiskonnas vastuvõetav ning suunata noor õiguskuulekale teele. «Ent ka noorte puhul ei saa välistada karmimaid karistusi, kui selleks on alus. Näiteks olukorras, kus noor on mitmel korral seadust rikkunud ja talle määratud alternatiivsed meetmed ei ole toonud soovitud eesmärki, võib prokuratuur taotleda ka vahistamist või noore kinnisesse lasteasutusse paigutamist. Seadus võimaldab prokuratuuril kohtult taotleda ka vanglakaristust.»