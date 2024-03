«Alguses keskendusime vaid oma töötajate tervisekontrollile, keda meil on ligi 400, kuid oleme töö käigus aru saanud, et mõistlik on teenust pakkuda ka teistele Põlva ja Kagu-Eesti ettevõtetele,» ütles Põlva haigla juhatuse liige Kristin Raudsepp.

Ta tõi välja, et töötervishoiul on oluline roll töökeskkonna ja töötajate heaolu tagamisel, aidates ennetada ja välja selgitada tööga seotud terviseprobleeme. Seetõttu on tal hea meel, et Põlva haiglas saavad nüüd kohalikud ettevõtted ja asutused ka töötervise muredele lahenduse.