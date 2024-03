Miks kägu tänavu aasta linnuks valiti?

Käo puhul võib alati lühidalt vastata, et kägu on lahe loom, selline äärmiselt eripärane. Seekord olid aasta linnu kandidaadid kormoran ja kägu. Kes valituks osutub, sõltub sellest, kui hästi on linnu taust lahti kirjutatud ja valikut põhjendatud ning kas on esile toodud mõni oluline argument, miks just see liik võiks sobida.