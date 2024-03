Tuhat varblast talvehommikus ehk Inimene tahab kellegi eest hoolitseda

Kui peatun sombusel talvelõpupäeval vaiksel Valga tänaval ja avan autoukse, on ootamatult kuulda tugevat lindude sädinat, just kui oleks sattunud vihmametsa. Taevastki sajab kerget vihma. Terve hekk on aga täis hoopis tuttavaid linde – varblasi. «Siin on tuhat varblast,» muigab heki taga peituva maja elanik Taimi Käos ja lisab: «Söövad hekipungad kõik ära.»