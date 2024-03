Mait Mölder: ülestõusmispühad pakuvad lootust ja lohutust

Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Selliselt kõlab traditsiooniline ülestõusmispühade hommiku tervitus ja selle vastulause. Need on kirikuaasta kõige olulisemad pühad, mis annavad tähenduse kõigile Jeesuse eluga seotud sündmustele, mida tähistame jõulude, aastavahetuse, jaanipäeva ja suvistepüha ajal.