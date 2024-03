Go Bus alustab uute bussidega Võrumaa bussiliinide teenindamist

«Uued bussid on võrreldes senistega oluliselt kaasaegsemad. Mugavaks sisenemiseks on bussid madalapõhjalised, neis on spetsiaalne koht lapsevankrite ja ratastooliga liikujatele ning iga istme juures USB-pesa telefoni laadimiseks. Ohutuse tagamiseks on bussid varustatud turvakaamerate ning kolmepunkti turvavöödega. Osadele bussidele paigaldatakse suviseks perioodiks ka jalgrattahoidjad, mis mahutavad korraga kuni neli jalgratast,» sõnas Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive.