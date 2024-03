Ülestõusmispühad võivad olla ka ohtlikud

Tihti helistatakse lihavõtete ajal kaebustega, et laps on suhu pannud või alla neelanud munade värvimiseks mõeldud värvainet.

«Munavärve ei tasu karta, sest valdavalt on need toiduvärvid ja maitsmine ei põhjusta ägedat mürgistust,» tõdes Oder. Toiduvärvi alla neelamisel on põhiliseks tervisekaebuseks seedetrakti ja naha ärritus. Sellisel juhul tuleb lapse suu loputada ning pakkuda juua selleks, et värvi lahjendada. On võimalik, et lapsel tekib allergia värvaine suhtes.