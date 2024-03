NATO-ga liitumisest möödub 20 aastat

Peaminister rõhutas, et kuna tegime toona õiged ja vajalikud otsused, elame vabas ning turvalises Eestis. «Meil on täna nii palju, mida hinnata ja hoida. Mul on hea meel, et Eesti inimeste toetus NATO-le on jätkuvalt kõrge ja viimase kahe aastaga on kahekordistunud ka muukeelsete elanike toetus,» rääkis Kallas.