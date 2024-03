Puukentsefaliiti haigestutakse liiga tihti

Peremeditsiini eriarsti Anneli Talviku sõnul on haigeid liiga palju, sest puukentsefaliit on vaktsineerimise korral välditav haigus. «Kõik need puukentsefaliidi juhtumid oleksid võinud olemata olla. Borrelioosi vastu küll vaktsiini ei ole, aga selle haiguse vastu on olemas ravim,» selgitas Talvik.