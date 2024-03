Galerii ⟩ Valka kesklinna kaunistavad munakujulised maalid

«See oli Valka omavalitsuse keskkonna- ja reklaamidisaini spetsialisti Madara Birća idee. Purvitise tuntud maastikud kanti munakujulistele vineeritahvlitele. Lapsed kasutasid tööde tegemiseks akrüülvärve, mis on küllaltki ilmastikukindlad. Neile tegi see suurt rõõmu,» rääkis Valka kunstikooli õpetaja Elina Teder.

Valka kunstikooli direktori Sniedze Ragže arvates on kõige olulisem, et tööde tegemisest võttis osa neli rahvust – lätlased, eestlased, ukrainlased ja venelased. «Kõik lätlased teavad Purvitise maale. Lapsed said ise valida, millist neist teha soovisid. On väga hea, kui kohalikud saavad linnapildis näha Läti kuulsate kunstnike tööde koopiaid. Neid ei ole keeruline teha ja vajalik materjal pole kallis,» rääkis Ragže.