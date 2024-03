Põlvamaa kuller: naised teevad suurema innuga tööd

Mariliis Nõmme tööpäev saab alguse Tartus. Seal on kõigepealt laos paar tundi pakkide sorteerimist, seejärel nende kaubikusse tõstmist, siis veoringi paika sättimine. Tema enda päev algab aga juba ammu enne seda hoopis Valgamaal Pukas, kus on üle 15 aasta olnud naise kodu. Sündinud on ta Viljandis, vahepeal elanud ka Tartumaal. «Ärkan kell 4.45 hommikul. Tegelikult nii vara ei peaks ärkama, aga ees ootavad enda hommikused toimetused, kohvijoomine,» selgitab ta.

Tartust stardib ta Põlva poole, mis on tema teeninduspiirkond. Kohtume kell 9.55 Põlva äärelinnas, kus Mariliis Nõmme on parasjagu viinud hulga pakke sealsesse pakiautomaati. Selgub, et kümme kohta on selleks ajaks juba läbi käidud ja 66 veel ees ootamas. Pakke on sel päeval vaja kohale toimetada veidi üle kahesaja, sõidukilomeetreid koguneb samuti üle kahesaja.