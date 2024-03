Vana-Koiola rahvamaja juhataja Bibi Perlov ütleb, et üritustest osa saama on nende majja oodatud kõik, kellel on soov ja huvi.

Põlvamaal asuva Vana-Koiola rahvamaja juhataja, Kagu-Eesti lasterikaste perede eest seisja Bibi Perlov ütleb, et tema on tegutseja ning oma tegemistes nagu Hunt Kriimsilm. Hiljuti sai ta pai tehtud töö eest ja kinnituse, et on käimas õiget rada.