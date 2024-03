ÜKS KÜSIMUS 〉 Milline pilt avanes põllumeestele põldudel pärast lume sulamist?

Taavi Serv, Võru vallas tegutseva Väikemetsa talu peremees:

Taliraps hävis teist aastat järjest; külm võttis ära kõik, mis lume alt väljas oli. Novembris-detsembris oli paks lumi, mis sulas jõulude ajal ära ning aastavahetusel tuli kõva külm ja idatuul. Nii see taliraps hävis. Kogu kagunurgas on taliraps igal juhul omadega läbi. Minu põldudel oli seda ligi 20 protsenti.

Talirapsi külvatakse viljavahelduse pärast ning selle kultuuri puhul pole ka sitikatega probleeme; samuti on selle saagikus enamasti poole parem kui suvirapsil. Hävinud põllud tuleb nüüd suvirapsiga üle külvata, mis tähendab lisatööd ja kulusid ning poole väiksemat saaki. Suvirapsi kasvatamisel on hea, kui rahaliselt ots otsaga kokku tuled – selle kasvatamine on hädavariant.