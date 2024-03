Rosenbergil valmis esimene sooloalbum

Rosenberg on iseseisvalt õppinud klaverit ning lisaks kitarri Põlvamaal Mooste muusikakoolis. Ta on osa võtnud näitlejana Eesti filmidest ja seriaalidest. On võitnud Raadio2 nädala demoauhindu. Ta on osa võtnud ka Eesti Laulu konkursist oma lugudega aastatel 2019 ja 2020.