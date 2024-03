Omavalitsused valmistuvad kriisideks

«Kohalikel omavalitsustel on riigikaitses oluline roll. Nende ülesanne on kaitsta elanikkonda ja korraldada igapäevaelu. Lisaks sellele on nad olulised koostööpartnerid meie kaitseväele ja kaitseliidule. Meie eesmärk on anda teavet sõjalise kaitsega kaasnevate tegevuste kohta, sealhulgas võimaliku mõju osas kohalikule eluolule. Aitame omavalitsustel paremini planeerida kriisideks valmistumist,“ sõnas kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.