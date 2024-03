Tänavu oli parki peidetud üle kolmesaja väikese šokolaadijänese. «Munaotsimise mängus jooksid lapsed mööda parki ringi ja püüdsid märgata šokolaade. Igal lapsel oli oma kauss, mille sisse nad leiud panid. Et väiksematel kergem oleks, leppisime kokku, et kuni nelja-aastased võivad korjata mitu šokolaadi korraga. Need panime lava ümbrusse. Kuna munajahil kõiki peidetud šokolaade üles ei leitud, jäi ka teistele magusaotsijatele parki midagi avastamiseks,» selgitas Uffert.