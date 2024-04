NATO nädalal saab üle Eesti näha liitlassõdureid ja tehnikat

"NATO seisab kindlalt rahu ja ühiste väärtuste eest ning meie oleme osa sellest olnud 20 aastat. Tänane NATO on tugevam kui kunagi varem. See tugevus ei tulene ühestki üksikust riigist, vaid 32 riigi ühisest panusest ja solidaarsusest," ütles Eestis paikneva NATO staabielemendi ülem mereväekapten Peeter Ivask.

Muusikat mängib Briti maaväe orkester Pipes and Drums, maitsta saab Briti välikokkade pakutavat ja näha, mis on kaitseväe toidupakkides. Samuti on võimalik osa võtta liikumis- ja nuputamismängudest ning tutvuda NATO staabielemendi, Kaitseliidu ja noorteorganisatsioonide tegevusega.

NATO kogukonnapäevad said neljapäeval alguse Jõhvist, pühapäeval on liitlased kohal Sillamäe Spordikompleksi Kalev juures, esmaspäeval jätkub üritus Tartu raekoja platsil, teisipäeval Võrus Seminari väljakul, kolmapäeval Pärnus Iseseisvuse väljakul ja neljapäeval Tallinnas Stroomi rannapargis – see on päev, mil NATO tähistab enda 75. aastapäeva. Kogukonnapäevad algavad kell 14 ja lõpevad kell 18.