Keskmine pension tõusis 774 euroni

«2021. aastal, kui Kaja Kallase esimese valitsuse moodustasime, oli keskmine pension 552 eurot kuus. Prognoosid näitavad, et 2027. aastaks tõuseb see üle 900 euroni kuus,» rääkis Riisalo. «Mul on väga hea meel, et indekseerimise järel ka pensioni baasosa suureneb. Nii paraneb ka väikest pensioni saavate eakate toimetulek.»