Otepää tehase staažikas juht suundus uutele radadele

«Olen UPMis eri ametikohtadel töötanud enam kui 15 aastat. See on pikk aeg. Eri rollid, mida nende aastate jooksul olen ettevõttes täitnud, on olnud põnevad ja arendavad. Viimased kuus aastat ettevõtte juhina on olnud täis väljakutseid, kuid oleme tugeva meeskonnana sellest kõigest koos läbi tulnud,» ütles Rõõmussaar.

Ta lisas, et kuna praegu tundub olevat veidi stabiilsem hetk, siis sündiski otsus, et on nii ettevõtte kui tema seisukohalt hea aeg säärane muudatus ette võtta. «Kuigi olen tänulik kõige eest, mida olen UPMis õppinud ja saavutanud, usun, et on õige aeg liikuda vastu uutele väljakutsetele,» tõdes Silver Rõõmussaar.