Põlva- ja Võrumaal lõppes tasuta bussisõidu ajastu

Tartus neljal päeval nädalas kõrgkoolis käiv põlvalanna Kadi Soo muudatuses suurt probleemi ei näe. Ta rääkis eile Põlva bussijaamas, et on soetanud endale kuupileti, mis on igal juhul taskukohane. «Muidu käiksin Tartu vahet autoga, millele kuluks kolmsada eurot kuus. Kas tudengil on soodustust või mitte, ma ei tea. Minu arust oli nii, et need, kes ei ole lapsed või pensionärid, maksavad täissumma,» rääkis Soo.