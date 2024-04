Silmapaistvad otepäälased pälvisid valla medali

Esmaspäeval peetud talvepealinna aastapäeva kontserdil oli laureaatidest medalit vastu võtmas Ilistom. «Medal oli üllatus, sest tegin aastate jooksul lihtsalt oma tööd, nagu oskasin. Tean, et on palju teisigi otepäälasi, kes tunnustust väärivad,» ütles ta. «Ometi tekitasid tunnustuse saamine ja õnnitlused paljudelt inimestelt väga hea ja sooja tunde. Pisut tunnustust vajavad ju kõik inimesed!»

Ilistomi kohta on öeldud, et teda võib nimetada elukutseliseks lasteaiajuhiks või elukutseliseks alushariduse arendajaks ja järjepidevuse hoidjaks Otepää vallas. Ta on sirge seljaga tegutsenud valla alushariduse valdkonnas 33 aastat. Sellest 23 aastat juhtival ametikohal ja üheksa aastat kasvatajana, nüüdse nimetusega õpetajana. Sealhulgas läbis ta edukalt konkursi lasteasutuse juhtimiseks ka Pähklikese ja Võrukaela maja ühendamisel Otepää lasteaiaks 2012. aastal. Otepää lasteaia direktor oli ta 2022. aasta kevadeni, 2022. aasta sügisest on ta seal õppejuht.