Kadri-Triin on pärit endisest Tõlliste vallast. Ta on lõpetanud Tsirguliina keskkooli ja Valgamaa kutseõppekeskuses tegevusjuhendaja eriala. Praegu õpib ta Tartu ülikoolis sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal. Kadri-Triin on olnud varasemalt klienditeenindaja ja töötanud Paju pansionaadis tegevusjuhendajana.