Valga põhikooli vägivallaohvrit tabas tänaval uus rünnak

Valga põhikooli õppejuht direktori ülesannetes Airi Laine informeeris kolmapäeval lastevanemaid, õpilasi ja õpetajaid, et temani on jõudnud ärevad sõnumid, just kui oleks koolis aset leidnud vägivallajuhtum. «Saan kinnitada, et kooli territooriumil ning õppetöö ajal pole täna vägivallajuhtumit aset leidnud,» ütles Laine.