Jaan Rapp: küsitava väärtusega inimkatsed

Asi pole mitte suveajas kui sellises. Pigem on mulle jäänud mulje, et mingil perioodil meile pikki valgeid suveõhtuid tähendav suveaeg on meeltmööda enamikule Eesti elanikest. Probleem on hoopis selles, et ööl vastu oktoobri viimast pühapäeva röövitakse see suveaeg meilt ära ja antakse järgmise aasta märtsis tagasi. Ja nii aastast aastasse.