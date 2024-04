Loomaarst Jaan Luht muretseb, et ligi kümme korda kallimad ravimid sunnivad omanikke loomade ravist loobuma.

Paljud lemmikloomaomanikud on mures, sest neljajagse sõbra ravi on muutunud oluliselt kallimaks. Ainuüksi ravimite hind on tõusnud kordades.