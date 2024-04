Andmebaasist laeti ebaseaduslikult alla apteegiketi kliendikaartide omanike andmeid

«Kasutajanime ja parooli teadasaamiseks võivad kurjategijad kasutada näiteks pahavara, mille töötaja tõmbab oma arvutisse nakatunud e-kirja manusega või kahtlasest kohast leitud piraattarkvaraga. Selleks, et kurjategijad ei pääseks töötaja lekkinud parooliga kohe süsteemi sisse, tuleks kindlasti kasutada kaheastmelist autentimist,» ütles Raasuke. «Samuti peaksid olema internetist ligipääsetavad ainult need infosüsteemid ja teenused, mille puhul see on tingimata vajalik, ja kõik need tuleks paigutada ka VPN-i või muu turvalahenduse taha. Paraku selgub CERT-EE automaatseire andmetest, et Eesti on endiselt näiteks üle tuhande internetist vabalt ligipääsetava kaugtöölaua.»