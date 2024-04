Räpina vallas astus ametisse uus haridus- ja noorsootööspetsialist

Vastne haridus- ja noorsootööspetsialist on end tutvustanud järgnevalt: "Olen haridusteaduste magister ja töötanud 35 aastat haridussüsteemis erinevatel ametikohtadel. Suurema osa ajast olen elanud ja töötanud Põhja-Eestis ning alles poolteist aastat tagasi kolisin Põlvamaale. Usun, et need aastad haridussüsteemis on andnud mulle hea alustala Räpina vallas haridus-ja noorsootööspetsialisti ametikohal tegutsemiseks. Pean enda suurimaks plussiks kohusetundlikkust ja ka head suhtlemisoskust ning eneseväljendus on tulnud igas ametis kasuks."