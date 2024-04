TEED LAGUNEVAD ⟩ Petseri rajooni elanikud ägavad mudas

«Lugupeetud Petseri rajooni Uus-Irboska vallajuhid! Millal te kuulate Vidovitši küla elanikke!,» kirjutas Vkontaktes kohalik elanik Olga Belokurova. «Ma ei vaidle, te olete tublid, et asfalteerisite Suur-Vidovitši tee, aga... See küla on mitu kilomeetrit pikk ja teises otsas on tee kohutavas seisukorras. Inimesi elab seal aastaringselt rohkem. Teel on nädala jooksul iga päev autod kinni jäänud!»