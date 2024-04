Põlvas tungisid ahvid koolimajja

Selgus, et majja olid tunginud ahvid, kes tahtsid oma tantsu näidata. Järgnes tähtis koosolek, kus tutvustati kooliperele haridusreformiga seotud muudatusi. Ning seejärel osalesid kõik klassid naljaviktoriinis. Näiteks küsiti, kui pikk oli ühe naisõpetaja seelik ja mitu paari spordijalanõusid on kahel meesõpetajal kokku. Õnneks tegi vastamise lihtsamaks see, et iga küsimuse puhul anti ka kolm vastusevarianti.See kõik leidis aset seoses esmaspäevase naljapäevaga. Selle tähistamise muutis veelgi erilisemaks paljude laste ja õpetajate riietus, mis lausa sundis üksteiselt küsima: «Mis sul viga on?».