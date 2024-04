Võru gümnaasiumi juht Karmo Kurvits lahkub ametist

«Mulle on sümpaatne juhtimisguru Ivar Raavi mõttekäik, et juhtimine on ajutise loomuga - sellel on konkreetne algus ja see on alati lõpule määratud,» lausus Kurvits. «Juht tuleb teatud ajaks midagi andma ja midagi võtma ning seejärel liigub tänutundega edasi. Täpselt selliste tunnete ja mõteteni olen jõudnud ka mina.»