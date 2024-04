Käokellad loetakse kokku

«Aasta linnuks valitud kägu on tuntud nii pesaparasiidina kui ka endelinnuna. Meil tekkis huvi, millised on inimeste kokkupuuted käoga ning millised uskumused tema kohta tänapäeval levivad,» selgitas ettevõtmise eestvedaja Elle-Mari Talivee rahvaluule arhiivist.

«Käost rääkides ei saanud me meeskonnaga üle ega ümber ka käokelladest, mistõttu lisaks otsustasime korraldada ka käokellade loenduse,» lisas Talivee. Eesmärk on teada saada, kui palju neid Eesti kodudes leidub ja milline on nende lugu. Oma pere käokella loo saab üles tähendada aasta linnu lehel oleval veebivormis või saata e-posti teel ornitoloogiaühingule.