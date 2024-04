Peo ekspertkomisjoni esimees Peeter Saan ütles, et pealavastaja konkursile laekunud tööd olid kõik omanäolised, põhjalikud ning sisukad. Võidutöö teema on eluline – see puudutab Eestimaa maaelu.

Andre Laine on võimlemispidude juures saanud kaasa lüüa mitmel korral ja iga kord tulnud välja põnevate ning uudsete lahendustega. Laine ise ütleb, et kahel eelneval peol, kus ta on osalenud, on tema lavastustes olnud läbivad emotsioon ja tunded. Selle peo peateema on aga realistlik ja õpetlik ning puudutab päriselu. Tema soov on jagada mõtteainet väärtustest, mis on tegelikus elus – meie ümber.