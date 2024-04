Valitsus arutas tervishoiu rahastamise tulevikku

Tervisekassa eelarve on kasvavas puudujäägis. 2025. aastal on riigi eelarvestrateegia järgi puudu 147,1 miljonit eurot, 2027. aastal aga juba 251,6 miljonit, kuid rahandusministeeriumi uue prognoosi järgi jääb sotsiaalmaksu laekumine varem oodatust väiksemaks.

Kulud tervishoius on kasvanud: elanikkonna vananemise tõttu suureneb iga aastaga vajadus tervishoiuteenuste järele, samuti suurenevad kulud üha sagedasemate krooniliste haiguste tõttu. Tervisekassa eelarvesse on lisandunud uusi kohustusi ja teenused on kallinenud nii uute tervisetehnoloogiate kui ka töötajate palgakasvu tõttu. Ka töövõimetushüvitisega seotud väljamaksete hulk on suurenenud.