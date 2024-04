«Raamatukogud on tihti küla ja kogukonna ainsad ühiskondlikud ruumid, kus inimesed saavad kokku tulla ja oma asju ajada, seetõttu on äärmisel oluline, et külaraamatukogud säiliksid,» sõnas Metsatervenduse OÜ metsaülem Anti Rallmann. «Meie ettevõte tegutseb küll peamiselt Valga vallas, aga osaliselt ulatume ka Keeni, Sangaste ja Kuigatsi piirkonda, sellest siis ka raamatukogude valik. Lugev inimene on tark inimene, meie rahvaraamatukogude ajalugu näitab seda. Peame seda armastust nii kirjasõna kui ka kultuuri vastu laiemalt hoidma,» lisas Rallmann.