Hooaja algusest kokku on Eestis gripi tõttu haiglatesse toimetatud 1347 inimest, neist ligi 49 protsenti on olnud üle 60-aastased. Sel viirusehooajal on Eestis grippi teadaolevalt surnud 92 inimest, neist 94 protsenti olid üle 60-aastased.