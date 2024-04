Ujumissild ja kaldtee muudavad järveäärse puhkekoha atraktiivsemaks

Laheda külaseltsi juhatuse esimees Liis Lutsar lausus, et tuge Kõrbjärve äärse ala arendamiseks taotleti kaasavast eelarvest esimest korda – ja kohe edukalt. «Ideid arutasime koosolekul, et ikka mitu pead koos oleks. Läinud aasta lõpus asutasime ka külaseltsi, et rahvas käiks koos ja oleks kokkuhoidev. See ühendab kuus ümberkaudset küla.»