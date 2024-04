Urmas Roht, Rohu taimeaia peremees:

Midagi hullu praegu veel ei ole, sest temperatuur nii palju miinustesse ei hüppa. Pungad on natuke puhkenud sõstardel, aga miinus kaks kraadi ei tee neile veel midagi. Õiealgmed on kõik veel pungade sees varjul ning nendega ei ole midagi juhtunud. Vajadust hakata taimede kaitseks kas või suitsu tegema ei ole. Aga kui korraga veel 20 plusskraadi viskab, hakkab see pungi välja meelitama küll. Ja kui siis taas miinusesse läheb, on juba probleem.