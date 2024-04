Professor Margus Viigimaa soovitab meestel järgida pigem Vahemere dieeti, mille aluseks on puu- ja juurviljad, kala ning pähklid.

Pealinnas peetud meeste tervise konverentsil «Miks mees sureb äkki?» rääkis professor Margus Viigimaa, et väga suur roll meeste südametervise säilitamisel on toitumisharjumustel, mis Eestis on liigselt kaldu soolase ja rasvase poole.