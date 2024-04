Rõuge vallast eralduma kippuvad külad saavad kaasa miljoninõude

Neljapäeva õhtuni kestnud allkirjade kogumisel andis 17 Mehkamaa küla 750 elanikust Rõuge vallast eraldumise algatamise poolt hääle pisut üle kolmandiku. Reedel esitas kampaania üks algatajaid, endine Mõniste vallavanem Katrin Roop need Rõuge volikogule koos ettepanekuga algatada valla halduspiiride muutmine.

«Selles mõttes oli allkirju piisavalt, et saime kindlustunde, et inimesed mõtlevad selle teema peale ja see pole väikse seltskonna asi,» ütles Roop Lõuna-Eesti Postimehele. Mehkamaa valimisealistest inimestest moodustas allkirja andnute hulk tema sõnul peaaegu poole.