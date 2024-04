Ester Karuse: Euroopa loodab liialt USA panusele

Peame Eestis olema sama sihikindlad kui Ukraina sõdurid, kes võitlevad ka Eesti vabaduse eest. Peame rääkima maailmas, et kui langeb Ukraina, võtab Venemaa sihikule Baltimaad, mis tähendab olulisi muutusi Euroopa julgeolekus.

Euroopa julgeoleku aluseks on ja peavad jääma nii Euroopa Liit kui NATO. 2022. aastal alanud täiemahuline sõda Ukrainas on aga toonud esile, et loodame Euroopas üleliia USA panusele.