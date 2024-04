Maarja Appo: vägivald võib olla appikarje

Viimaste nädalate vägivaldsed sündmused Valga põhikoolis ja selle lähiümbruses on tekitanud palju küsimusi. Tunnen, et peame täiskasvanutena võtma vastutuse ja püüdma mõista, kuidas asi on saanud nii kaugele minna. Püüan siinkohal selgitada, mis noori sellise käitumiseni viib. Rõhutan, et järgnev pole õigustus, vaid selgitus.