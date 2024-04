Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul paistab statistikast, et lähisuhtevägivalda registreeritakse enim Eesti äärealadel. „Registreeritud kuritegude poolest paistavad ennekõike silma Ida-Viru, Valga, Põlva ja Lääne maakond. Need on piirkonnad, kus on ka üldine sotsiaalmajanduslik toimetulek pisut keerulisem kui mujal. Lähisuhtevägivald ongi mitmetahuline probleem, mille juured on paljuski sotsiaalsed ja kultuurilised, ent seda mõjutavad ka töötus, sotsiaalse toe puudus ja muu,“ tõdes ta.