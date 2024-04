Enam kui nelja lapsega peredel on lootust 10 000 euro suurusele stipendiumile

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on aasta suurpere valimisel tänavu juubeliaasta. „Juba 20. aastat kogunevad suurpered üle Eesti maikuus perepäevale ja juba 15. korda leiab aset ka aasta suurpere valimine. On tõeliselt muljetavaldav, kuidas mittetulundus- ja ärisektor on suutnud nii pikalt koostööd teha, et ühendada, tunnustada ja toetada suurperesid,” märkis ta. „Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse tuleviku olulisim garant. Nende tublide emade ja isade panus ühiskonda on tähelepanuväärne, mistõttu tahamegi neid väärtustada ja kõigile eeskujuks tuua,“ kutsus Õunap üles suurperesid märkama ja konkursile kandidaate esitama.