Võrru kerkib kavandatud rannabaari hoone asemel esialgu ainult rajatis

«Võimalik lahendus on, et rannabaar ehitatakse rajatisena,» rääkis keskkonnaameti järelevalveosakonna Võrumaa büroo juhataja Ardi Lepp. «Selle eeldus on, et linnavalitsus koos arendaja ning tööde teostajaga muudab ehitusprojekti selliselt, et see vastaks rajatise tingimustele: sellel ei tohi olla väliskeskkonnast eraldatud kinniseid siseruume.»