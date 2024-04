Põlva haigla talveaed muutub taastusravilinnaku südameks

Põlva haigla taastusravi osakonna juhataja Pärt Prommiku sõnutsi on taastuslinnaku mõte välja kujunenud teadustööst ning selle eesmärk on parandada nii taastusravi kvaliteeti kui ka kättesaadavust. Rajatav ala kujutab endast haige taastumist toetavat, reaalelu jäljendavat keskkonda, kus on tänavad ja saab harjutada igapäevategevusi. Näiteks poes käimine, puude toomine, ahju kütmine, autosse saamine, toidu toomine autost ja trepist kolmandale korrusele viimine, ülekäiguraja ületamine, jalgrattaga sõitmine ja palju muud.