Tühjad rapsipõllud toovad kaasa lisatööd ja kulutusi

Valgamaal tegutsev Puide talu peremees Ahti Nurm leiab, et taliraps on väga oluline kultuur külvikorras ja selle kasvatamisest pole võimalik loobuda. Suvirapsi ta alternatiiviks ei pea, sest selle puhul on kulutused ühele hektarile suuremad ja saagikus väiksem. Suvirapsi kahjuks räägib ka liiga hiline koristusaeg – periood, mil ilmad muutuvad vihmaseks ja põllud märjaks.