Räpina poiss võitis rahvusvahelisel trompetikonkursil kolmanda koha

«Kolmandas vanuserühmas, kus mõõtu võtsid 12–13-aastased ja osalisi oli lausa 26, esines ka Alfred Vürst,» andis teada Räpina muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen ja lisas uhkusega, et noormees võitis sel trompetitalentide konkursil kolmanda koha.

«Ta õpib Heino Elleri muusikakooli Tulevikumuusikute programmis, mis tähendab seda, et omandab trompeti eriala korraga nii Räpina kui ka Elleri muusikakoolis. Pedagoog on ühine: tunnustatud vaskpuhkpilliõpetaja ning orkestrijuht Priit Sonn, kes kuulutati mullu väljapaistvaimaks Räpina muusikakooli õpetajaks,» lisas Klimberg-Hyötyläinen. Noore trompetisti kontsertmeister on pianist Jaan Kapp.