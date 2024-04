Lasteabisse pöördujate arv kasvab iga aastaga

«Üle-eestiline lasteabitelefon 116 111 käivitus 1. jaanuaril 2009 ning on sellest alates olnud abiks nii lastele kui täiskasvanuile, kes abi vajavat last märkavad,» ütles sotsiaalkindlus­tusameti (SKA) peadirektor Maret Maripuu. «Meie kõigi kohus on anda teada hädasolevast lapsest. Ükski laps ei peaks kannatama alanduse, hooletusse jätmise, vägivalla või kuritarvitamise tõttu.»