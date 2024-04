Sotsiaalkindlustusameti Põlva kontor on ajutiselt suletud

"Meie prioriteet on tagada nii klientide kui töötajate heaolu, mistõttu tegeleme ajutiste sobivate ruumide leidmisega," andis andis teada Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Markus Sein.

Põlva klienditeeninduse ajutise sulgemise perioodil on selle piirkonna klientidel võimalus pöörduda lähimatesse klienditeenindustesse, mis asuvad Võrus (Jüri 18) ning Tartus (Pepleri 35) ning on avatud järgnevatel aegadel:

Sotsiaalkindlustusamet soovitab klientidel kasutada pakutavaid iseteenindusvõimalusi, mis on kättesaadavad ööpäevaringselt. Küsimuste korral saab helistada sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360, mis on avatud igal tööpäeval kell 9 - 17. Samuti on võimalik jätta eeltäidetud taotlusi senisel aadressil asuvasse sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeeninduse postkasti.